Tuğberk Tanrıvermiş, Maribor'un Yeni Teknik Direktörü Oldu

Tuğberk Tanrıvermiş, Maribor'un Yeni Teknik Direktörü Oldu
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ACUN Ilıcalı'nın sahibi olduğu Slovenya Ligi takımlarından Maribor, Türk teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tanrıvermiş, Galatasaray altyapısından başlayarak Roma ve Spezia gibi takımlarda teknik direktörlük yaptı.

ACUN Ilıcalı'nın sahibi olduğu Slovenya Ligi takımlarından Maribor, Türk teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş, 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Slovenya Ligi ekiplerinden Maribor'da takımın başına Türk teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş getirildi. Galatasaray altyapısında teknik adamlık kariyerine başlayan Tanrıvermiş, daha sonra a takımda yardımcı antrenörlük görevini de üstlenmişti. Roma 18 Yaş Altı ve Spezia 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nda da teknik direktörlük yapan Tanrıvermiş, daha sonra Avusturya ekiplerinden St. Pölten'in başına geçti.

Sloven ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tuğberk Tanrıvermiş'in NK Maribor'un yeni teknik direktörü olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye'den 35 yaşındaki teknik direktör, yeni sezon hazırlıkları başlarken Cuma günü takımla ilk antrenmanını yapacak" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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