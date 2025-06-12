Tuğberk Tanrıvermiş, Maribor ile Sözleşme İmzaladı

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Türk teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Slovenya Ligi takımı Maribor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tanrıvermiş, takımın başarısını hedefliyor ve taraftarlara söz verdi.

Türk teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş, iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Slovenya Ligi takımlarından Maribor ile sözleşme imzaladı.

Slovenya temsilcisinden yapılan açıklamada, takımın başına 35 yaşındaki Tanrıvermiş'in getirildiği belirtildi.

Maribor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Tuğberk Tanrıvermiş, kulüp sosyal medyasına yaptığı açıklamada, "Taraftarlara, benim liderliğim altında takımın tüm çabasını sıkı çalışmaya harcayacağına söz verebilirim. Kupalar kazanmak ve hücum oyunumuzla tanınmak için her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

2024-2025 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Slovenya temsilcisi, UEFA Konferans Ligi'nde eleme oynayacak.

Galatasaray altyapısında başladığı teknik adamlık kariyerinde A takımda yardımcı antrenör, Roma 18 Yaş Altı ile Spezia 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nda teknik direktörlük yapan Tanrıvermiş, ekim ayında Avusturya 2. Futbol Ligi ekiplerinden St. Pölten'in başına geçti.

Göreve başladığında 9. haftası geride kalan ligde 9 puanla 12. sırada yer alan St. Pölten, Tuğberk Tanrıvermiş yönetiminde sezonu 53 puanla 4. sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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