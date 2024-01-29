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Tugay Kerimoğlu, Mircale Değirmenlik Spor Kulübü'nün sportif direktörü oldu

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Eski milli futbolcu ve yorumcu Tugay Kerimoğlu, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti takımlarından Mircale Değirmenlik Spor Kulübü'nde sportif direktörlük görevine getirildi. Kerimoğlu'nun takım tercihi ise şaşkınlık yarattı.

Galatasaray ve Blackburn Rovers'ın efsane ismi Tugay Kerimoğlu, sürpriz bir imza attı. Kerimoğlu'nun yeni rotası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu.

SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN İMZAYI ATACAK

İHA'da yer alan habere göre, Mircale Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Hakan Törehan ile görüşen Kerimoğlu, yarın KKTC'ye gidecek. Son görüşmenin ardından resmi imzayı atacak olan Tugay Kerimoğlu, ardından görevine başlayacak.

Tugay Kerimoğlu, Mircale Değirmenlik Spor Kulübü'nün sportif direktörü olduMiracle Değirmenlik SK, 1. Lig'de lider durumda

Kaynak: Haberler.com / Spor

Tugay Kerimoğlu Spor Haberler

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