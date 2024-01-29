Tugay Kerimoğlu, Mircale Değirmenlik Spor Kulübü'nün sportif direktörü oldu

Galatasaray ve Blackburn Rovers'ın efsane ismi Tugay Kerimoğlu, sürpriz bir imza attı. Kerimoğlu'nun yeni rotası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu.

SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN İMZAYI ATACAK

İHA'da yer alan habere göre, Mircale Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Hakan Törehan ile görüşen Kerimoğlu, yarın KKTC'ye gidecek. Son görüşmenin ardından resmi imzayı atacak olan Tugay Kerimoğlu, ardından görevine başlayacak.

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