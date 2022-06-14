TÜFAD Malatya Başkanlığına Dedeoğlu getirildi Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Malatya Şube Başkanlığına Cumali Dedeoğlu getirildi. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Malatya Şube Başkanlığına Cumali Dedeoğlu getirildi. Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Muharrem Zeyno'dan boşalan TÜFAD Malatya Şube Başkanlığı koltuğuna Cumali Dedeoğlu getirildi. Konuyla ilgili TÜFAD tarafından yapılan açıklamada, " Daha önce başkanlık görevini yürüten hocamız Muharrem Zeyno Hocamızın vefatından sonra boşalan başkanlık makamına, yapılan yönetim kurulu toplantısı ile Cumali Dedeoğlu hocamız getirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - MALATYA İhlas Haber Ajansı / Spor Kalp Krizi Türkiye Malatya Futbol Spor Haberler

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