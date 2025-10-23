Haberler

Tuba Demir U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Finale Yükseldi

Güncelleme:
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda mücadele eden Tuba Demir, Avrupa şampiyonu Ukraynalı Albina Rillia ve Hintli rakibi Nishu'yu mağlup ederek finale yükseldi.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Tuba Demir, Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi Ukraynalı Albina Rillia'yı 5-3, çeyrek finalde Polonyalı Patrycja Ewa Strzelczyk'i 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Hintli rakibi Nishu Nishu'yu 6-4 mağlup eden Demir, adını finale yazdırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
