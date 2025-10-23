Tuba Demir U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Finale Yükseldi
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda mücadele eden Tuba Demir, Avrupa şampiyonu Ukraynalı Albina Rillia ve Hintli rakibi Nishu'yu mağlup ederek finale yükseldi.
U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda mücadele eden Tuba Demir, finale yükseldi.
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Tuba Demir, Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi Ukraynalı Albina Rillia'yı 5-3, çeyrek finalde Polonyalı Patrycja Ewa Strzelczyk'i 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Hintli rakibi Nishu Nishu'yu 6-4 mağlup eden Demir, adını finale yazdırdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor