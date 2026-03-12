Haberler

U23 Avrupa Şampiyonası'nda Tuba Demir'den bronz madalya

U23 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda mücadele eden milli güreşçi Tuba Demir, bronz madalya elde ederek başarıya imza attı. İlk maçında mağlup olmasına rağmen repesajda kazandı ve bronz madalya mücadelesinde rakibini teknik üstünlükle yenerek kürsüye çıktı.

Sırbistan'ın Zrenjanin kentinde düzenlenen şampiyonada mücadele eden Tuba Demir, çeyrek finalde Macar rakibi Gerda Terek'e 7-1 mağlup oldu. Repesaj müsabakasında İspanyol rakibi Cazalla Torres'i 4-0 öndeyken tuşla mağlup eden Demir, bronz madalya maçına yükseldi. Bronz madalya mücadelesinde Belaruslu rakibi Valerya Mikitsich'i 11-0 teknik üstünlükle mağlup eden milli güreşçi, U23 Avrupa Şampiyonası'nı bronz madalya ile tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
