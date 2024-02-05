TTF'nin eski başkanlarından Şadi Toker'in cenazesi toprağa verildi
Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) eski başkanlarından Şadi Toker'in cenazesi, Ankara'da toprağa verildi. Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazına, ailesi ve TTF yöneticileri katıldı. Toker'in cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) eski başkanlarından Şadi Toker'in cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.
Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazına, merhumun oğlu Ahmet Cihat Toker, kızı Ayşenaz Toker, eşi Mehpare Toker ile aile yakınlarının yanı sıra TTF'nin başkan vekili Ayda Uluç, genel sekreteri Serhat Altınel ve MHK başkanı Mehmet Kubilay Şahin katıldı.
Dua okunmasının ardından Toker'in cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
TTF'de 1997-2000 yılları arasında başkanlık yapan mimar Şadi Toker, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti.