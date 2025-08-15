TTF Kulüp Buluşmaları, Türk Tenisinin Geleceğine Yön Veriyor

TÜRKİYE Tenis Federasyonu (TTF) tarafından ilk kez düzenlenen TTF Kulüp Buluşmaları, 12-13-14 Ağustos 2025 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Üç gün süren organizasyonda, ilk gün Marmara ve Ege bölgelerinden, ikinci gün Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinden, üçüncü gün ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 160 kulüp ile TTF Başkanı Şafak Müderrisgil ve TTF'nin yönetim kurulu üyeleri ile yan kurul başkanları bir araya geldi.

Türk tenisinin geleceğine yön vermek amacıyla düzenlenen buluşmaların ilk bölümünde kulüp istişareleri, ikinci bölümünde ise kulüp istişareleri değerlendirmesi gerçekleşti. TTF Kulüp Buluşmaları'nda kulüplerin karşılaştığı fırsatlar ve zorluklar masaya yatırıldı, antrenman altyapısından oyuncu gelişimine, turnuva organizasyonlarından sponsorluk imkanlarına kadar birçok başlıkta görüş alışverişi yapıldı. Katılımcılar, güçlü iş birlikleri ve ortak stratejiler için somut adımlar attı. Yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen görüş ve önerilerin Türk tenisinin politika ve stratejilerini geliştirme sürecinde yol gösterici olacağı belirtildi.

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil TTF Kulüp Buluşmaları ile ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"TTF Kulüp Buluşmaları, Türk tenisinde yepyeni bir vizyonun ve güçlü bir geleceğin ilk adımı oldu. Üç gün boyunca, kulüplerimizin ihtiyaçlarını ve hedeflerini doğrudan dinleyerek, Türk tenisinin yarınlarını şekillendirecek ortak bir yol haritası üzerinde fikir birliğine vardık. Tenis ekosistemimizin en büyük gücü, kulüplerimizle birlikte ortaya koyduğumuz ortak akıl, dayanışma ve iş birliğidir.

Göreve geldiğimizden bu yana geçen 9 aylık süreçte, 'Türkiye Tenis Hamlesi' başlığı altında 'Herkes için Tenis' anlayışıyla projelerimizi kararlılıkla hayata geçirmeye devam ediyoruz. Biz biliyoruz ki, Türk tenisinin gelişiminde kulüplerimiz sadece bir paydaş değil; bu yapının en sağlam temeli, en güçlü taşıyıcı sütunudur. TTF Kulüp Buluşmaları da bu temel üzerine inşa edilen, kulüplerimizi geleceğe taşıyacak vizyonun buluşma noktasıdır.

Önümüzdeki dönemde bu sinerjiyle önemli atılımlar gerçekleştireceğiz. Katılım gösteren tüm kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum; birlikte, Türk tenisinde yeni bir dönemi başlatıyoruz"