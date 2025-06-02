TSYD, zorlu geçen bir sezonu daha başarıyla tamamladı

TSYD, zorlu geçen bir sezonu daha başarıyla tamamladı
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Basın Akreditasyon Sorumluları Melih Metiner ve Abdülkadir Kılıç öncülüğünde 2024-2025 Süper Lig sezonu tamamlandı. Gazeteciler, sezon boyunca maç akreditasyonları konusundaki sıkıntılarında çözüm önerileri geliştiren Metiner ve Kılıç'a emekleri nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sona erdi. Aylar süren mücadele sonunda şampiyonluk ipini Galatasaray göğüsledi. Fenerbahçe sezonu ikinci sırada bitirdi. Ligin dikkat çeken ekiplerinden Samsunspor, başarılı performansıyla üçüncü sıraya yerleşti. Beşiktaş ise sezonu dördüncü sırada tamamladı.

METİNER VE KILIÇ DA SEZONU TAMAMLADI

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Basın Akreditasyon Sorumluları Melih Metiner ve Abdülkadir Kılıç öncülüğünde 2024-2025 Süper Lig sezonu tamamlandı.

Gazeteciler, sezon boyunca maç akreditasyonları konusundaki sıkıntılarında çözüm önerileri geliştiren Metiner ve Kılıç'a emekleri nedeniyle teşekkürlerini iletti.

TSYD, zorlu geçen bir sezonu daha başarıyla tamamladı

Kaynak: Haberler.com / Spor
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