TSYD İzmir Şubesi tarafından düzenlenecek voleybol turnuvası başlıyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlecek voleybol turnuvası Efeler Ligi ekipleri Arkas Spor, Alanya Belediyespor, Bigadiç Belediyespor ve Cizre Belediyespor'un katılımıyla 4-6 Ekim'de Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Organizasyon için Alsancak Mustafa Denizli Stadı TSYD basın alanında gerçekleşen basın toplantısında konuşan TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, özellikle kadın voleybolunda başarıların daha da artmasıyla voleybola ilginin yükseldiğini söyledi. Yaz döneminde şampiyonlukların ardından kadın milli takımının son olarak olimpiyat vizesi aldığını hatırlatan Okumuş, şöyle konuştu:

"Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 'biz voleybol ülkesiyiz' diye bir sloganı var. Ben de İzmir'in voleybol kenti olduğunu düşünüyorum. TSYD olarak 9 yıl önce başlattığımız ve geleneksel olma noktasına gelen turnuvayı devam ettirmek için çaba gösteriyoruz. Bu süreçte bütün organizasyonu düzenleyen asbaşkanımız Gökhan Özyurtlu ve ev sahibi konumundaki Arkas Spor'un katkısı çok fazla."

TSYD İzmir Şube Asbaşkanı Gökhan Özyurtlu da Atatürk Voleybol Salonu'nda 4 Ekim Çarşamba günü başlayacak turnuvaya Efeler Ligi temsilcileri Arkas Spor, Alanya Belediyespor, Bigadiç Belediyespor ve Cizre Belediyespor'un katılacağını söyledi.

Turnuvada her gün ikişer maçın saat 14.00 ve 16.30'da oynanacağını aktaran Özyurtlu, "Takımlara başarılar diliyorum. Ücretsiz turnuvamızda tüm voleybolseverlerimizi görmek istiyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Alsaç da tüm takımlara başarılar dileyerek, organizasyon için tüm desteği sağlayacaklarını söyledi.

Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Enver Yılmaz, turnuva katılan ekiplerden Arkas Spor'da basketbol hayatına başladığını, memurluk hayatına başladığı Şırnak'ta da Cizre'de görev yaptığını belirterek, tüm takımlara başarılar diledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Hakan Gürsu da 9 yıldır turnuvayı sürdüren TSYD İzmir Şubesi'ne teşekkür ederek, organizasyona katılacak ekiplere başarılar diledi. İzmir'de voleybola her geçen yıl ilginin arttığını kaydeden Gürsu, "Bu sezon 2. Lig'de kadınlarda 17, erkeklerde 4 takımımız var. 1. Lig'de 4 kadın ve 2 erkek ekibimiz var. Efeler Ligi'nde de Arkas Spor bulunuyor. Bu liglerde 28 takımla mücadele edeceğiz. Halen Kadın Milli Takımımızda 3 İzmir kökenli oyuncumuz var. Arkas Spor Menajeri Mustafa Turan da organizasyonun 9 yıldır devam ettiğini hatırlatarak, "Dokuz yıldır farklı illerden şu anda adını sayamayacağımız bir sürü ekip geldi. İnşallah seneye de on, on bir hep böyle devam eder. Bütün takımlara başarılar diliyoruz ve voleybolseverleri de salonlara bekliyoruz" diye konuştu.

Lig usulü olarak oynanacak ve 4 Ekim Çarşamba günü başlayıp, 6 Ekim Cuma günü tamamlanacak turnuvanın maç programı şöyle:

4 Ekim Çarşamba

14.00 Arkas Spor-Cizre Belediyespor

16.30 Alanya Belediyespor-Bigadiç Belediyespor

5 Ekim Perşembe

14.00 Arkas Spor-Alanya Belediyespor

16.30 Cizre Belediyespor-Bigadiç Belediyespor

6 Ekim Cuma

14.00 Alanya Belediyespor-Cizre Belediyespor

16.30 Bigadiç Belediyespor-Arkas Spor - İZMİR