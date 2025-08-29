TSYD İzmir Şubesi'nden Yaza Veda Partisi
Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi, Urla Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlediği yaza veda partisi ile gazetecileri ve davetli misafirleri bir araya getirdi.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından "yaza veda" partisi gerçekleştirildi.
TSYD Urla Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki organizasyona gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı.
TSYD İzmir Şube Başkanı Ergin Karataş, yaptığı konuşmada bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor