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TSYD Genel Başkanlığına Kayyum Atandı

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İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan kayyum olarak atandı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), İçisleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden alınan Genel Başkan Oğuz Tongsir'in yerine, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan'ın kayyum olarak atandığını duyurdu.

BUGÜN GÖREVE BAŞLAYACAK

TSYD'den üyelere yapılan açıklamada, "Anadolu'dan üyelerimizi Genel Kurula getirdiği gerekçesiyle İçisleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden alınan Genel Başkanımız Oğuz Tongsir'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan kayyum olarak atanmıştır. Kayyum bugün saat 14.30'dan itibaren TSYD Genel Merkezi'nde göreve başlayacaktır" ifadeleri yer aldı.

TSYD Genel Başkanlığına Kayyum Atandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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