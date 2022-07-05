TSYD'den Abdulselam Er'e hayırlı olsun ziyareti - Haberler

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TSYD'den Abdulselam Er'e hayırlı olsun ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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TSYD'den Abdulselam Er'e hayırlı olsun ziyareti

Türkiye Spor Yazarları Derneği Eskişehir Şubesi, göreve başlayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er'e yeni görevinde başarılar diledi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Eskişehir Şubesi, göreve başlayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er'e yeni görevinde başarılar diledi.

TSYD Eskişehir Şubesi yönetimi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Şube Başkanı Sadi Seda, yaptığı konuşmada, "Yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun. Kısa sürede Eskişehir'i benimsediğinizi gözlemledik. Bu bizi çok mutlu etti. TSYD olarak sizlerin yaptığı hizmetleri destelemek bizi mutlu edecek" dedi.

Seda, Er'e TSYD rozeti armağan etti. Er, ziyaretten dolayı TSYD Eskişehir Şubesi'ne teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Abdulselam Er Eskişehir Türkiye gençlik Spor Haberler

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