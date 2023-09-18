TSYD Bursa Voleybol Turnuvası 2023 Tarihleri Açıklandı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen TSYD Bursa Voleybol Turnuvası, bu yıl 21-23 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden ve ekim ayı başında Balkan Kupası'nda şampiyonluk için sahaya çıkacak olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen TSYD Bursa Voleybol Turnuvası, bu yıl 21-23 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün yanı sıra Halkbank, Spor Toto ve Alanya Belediyespor'un yer alacağı organizasyonda maçlar, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak. 3 gün sürecek turnuvada ekipler, sezon öncesinde eksiklerini görecek. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün katkılarıyla bu yıl da turnuvayı organize etmekten dolayı mutlu olduklarını söyleyen TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, "TSYD Bursa Şubesi olarak futbol dışındaki organizasyonlar düzenlemeye çalışıyoruz. Turnuvada AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4 önemli kulübü mücadele edecek. Tüm takımlar için sezon öncesinde güzel bir sınav olacağını düşünüyorum. Güzel bir organizasyon olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Turnuva programı şöyle:

21 Eylül Perşembe

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Spor Toto

18.00 Alanya Belediyespor - Halkbank

22 Eylül Cuma

15.00 Spor Toto - Alanya Belediyespor

18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Halkbank

23 Eylül Cumartesi

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Alanya Belediyespor

18.00 Halkbank - Spor Toto - İSTANBUL