TSYD Ankara Şubesi Kupası, Gençlerbirliği ile Ankaragücü arasında oynanacak

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58. kez düzenlenecek Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kupası, 2 Ağustos Cumartesi günü Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü takımları arasında Eryaman Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kupası, 2 Ağustos Cumartesi günü Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek Gençlerbirliği ile TFF 2. Lig'de yer alacak MKE Ankaragücü arasındaki karşılaşma Eryaman Stadı'nda yapılacak.

Bu yıl 58. kez düzenlenecek TSYD Ankara Şubesi Kupası'nı, geçen yıl MKE Ankaragücü kazanmıştı.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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