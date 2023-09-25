TSYD Adana Şubesi'nde Engin Kanber başkanlığa seçildi

TSYD Adana Şubesi'nin olağanüstü genel kurulunda Engin Kanber başkanlığa seçildi.

TSYD Adana Şubesi'nin yeni başkanı belli oldu. Yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa Engin Kanber seçildi. 49 üyenin katıldığı ve tek liste halinde gidilen seçimde Adnan Poyraz, Ergun Kara, Doğan Gülbasar, Şehmus Baysal ve Akif Özdemir de yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Yeni başkan Engin Kanber, yaptığı teşekkür konuşmasında, "TSYD Adana Şubesi'nin eskiden olduğu gibi dayanışma içinde olacaklarını belirtti ve önceliğimiz yeni idari binamızın bitirilmesi ve tesisteki tadilatların bir an önce tamamlanması" dedi.

Yönetim Kurulu görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Abdullah Engin Kanber: Başkan

Adnan Poyraz: Asbaşkan

Ergun Kara: Asbaşkan

Şehmus Baysal: Yönetim Kurulu Sekreteri

Hakan Köker: Mali İşler Sorumlusu

Doğan Gülbasar: Yönetim Kurulu Üyesi

Akif Özdemir: Yönetim Kurulu Üyesi - ADANA