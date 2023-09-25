TSYD Adana Şubesi'nde Engin Kanber başkanlığa seçildi
TSYD Adana Şubesi'nin olağanüstü genel kurulunda Engin Kanber başkanlığa seçildi. Yeni başkan, idari binanın tamamlanması ve tesisin tadilatının bitirilmesini öncelik olarak belirtti.
TSYD Adana Şubesi'nin olağanüstü genel kurulunda Engin Kanber başkanlığa seçildi.
TSYD Adana Şubesi'nin yeni başkanı belli oldu. Yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa Engin Kanber seçildi. 49 üyenin katıldığı ve tek liste halinde gidilen seçimde Adnan Poyraz, Ergun Kara, Doğan Gülbasar, Şehmus Baysal ve Akif Özdemir de yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Yeni başkan Engin Kanber, yaptığı teşekkür konuşmasında, "TSYD Adana Şubesi'nin eskiden olduğu gibi dayanışma içinde olacaklarını belirtti ve önceliğimiz yeni idari binamızın bitirilmesi ve tesisteki tadilatların bir an önce tamamlanması" dedi.
Yönetim Kurulu görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Abdullah Engin Kanber: Başkan
Adnan Poyraz: Asbaşkan
Ergun Kara: Asbaşkan
Şehmus Baysal: Yönetim Kurulu Sekreteri
Hakan Köker: Mali İşler Sorumlusu
Doğan Gülbasar: Yönetim Kurulu Üyesi
Akif Özdemir: Yönetim Kurulu Üyesi - ADANA