TSYD Adana Şubesi'nde çıkan yangın sonrası incelemeler yapıldı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanı Oğuz Tongsir, Adana Şubesi'nde çıkan yangın sonrası tesislerde incelemelerde bulundu. Tesislerde yapılanlar hakkında bilgi alan Tongsir, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanı Oğuz Tongsir, 3 Temmuz'da çıkan yangında hasar gören TSYD Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Tongsir, merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta bulunan Adana Şubesini ziyaret etti.

Tesislerde 3 Temmuz'da çıkan yangın ve sonrasında yapılanlarla ilgili Şube Başkanı Oğuz Kerim Hoşfikirer'den bilgi alan Tongsir, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hoşfikirer de Tongsir'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde 3 Temmuz'da çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülmüş, tesiste hasar meydana gelmişti.