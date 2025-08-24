TSK Spor Gücü 35. NATO Satranç Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Türkiye, 35. NATO Satranç Şampiyonası'nda TSK Spor Gücü ile takım halinde altın madalya kazandı. Turnuvada Büyükusta Muhammed Batuhan Daştan bireysel kategoride zirveye çıkarken, diğer Türk sporcular da başarılı sonuçlar elde etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) Spor Gücü, 35. NATO Satranç Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Polonya'da düzenlenen organizasyona, 17 ülkeden 23 takım katıldı.

Büyükusta (GM) Muhammed Batuhan Daştan, uluslararası ustalar (IM) Ataberk Eren ve Deniz Özen, FIDE ustası (FM) Emre Emin Dedebaş, usta adayı (CM) Muhammed Kaan Bacak ve Tolga Akın'dan oluşan TSK Spor Gücü, turnuvada takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Bireysel kategoride GM Muhammed Batuhan Daştan 6.5 puanla birinci, IM Ataberk Eren 6 puanla 2. oldu.

Muhammed Batuhan Daştan, bireysel yıldırım hamle kategorisinde de ilk sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
