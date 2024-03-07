Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası (TSİİS) tarafından birincisi düzenlenen TSİİS Spor Medya Ödülleri sahiplerini buldu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin İstanbul'da bulunan merkezinde gerçekleştirilen ödül törenine İstanbul Spordan Sorumlu Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan da katıldı.

TSİİS Başkanı Nihat Güler'in ev sahipliğinde düzenlenen gecede Anadolu Ajansı Spor Haberleri Direktörlüğü Muhabiri Bozhan Memiş de 'Yılın En Başarılı Spor Röportajı' ödülünün sahibi oldu.

Fatih Karagümrük'ün eski futbolcu Otabek Shukurov'un 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından Hatay'a giderek arama-kurtarma çalışmalarına katılmasını anlattığı röportaj, yılın en başarılı röportajı seçildi.

'Yaşam Boyu Onur Ödülü' alan gazeteci Fehmi Özgüler ve TMOK Fair-Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, sahnede duygusal anlar yaşadı. Ödül için teşekkür eden her iki ismin de konuşmalarını yaptıkları sırada gözleri doldu.

Gecede ödül alan isimler şu şekilde:

Yılın En Başarılı Spor Röportajı: Bozhan Memiş / AA

Yılın En Başarılı Spor Muhabiri: Sezgin Gelmez / Beyaz TV

Yılın En Başarılı Spor Programı: İleri Üçlü / TRT

Yılın En Başarılı Spor Sayfa Tasarımı: Hürriyet Spor

Yılın En Başarılı Spor Programı Sunucusu: Melike Çelik / A Spor

Yılın En Başarılı Spor Yazarı: Gürcan Bilgiç / Sabah-Fotomaç

Yılın En Başarılı Spor Radyosu: Radyospor

Yılın En Başarılı Spor Kameramanı: Rafet Topcu / NTV

Yılın En Başarılı Spor Dergisi: Ribaund

Yılın En Başarılı Spor Fotoğrafı: Samet Yalçın / İHA

Yılın En Başarılı Spor Spikeri: Özkan Öztürk / TRT

Yılın En Başarılı Spor İnternet Portalı: TV100

Yılın En Başarılı Spor YouTuberı: Ağırsağlam

Yılın En Başarılı Amatör Sporlara Destek Veren Gazetesi: Fanatik

Yılın En Başarılı Amatör Sporlara Destek Veren TV'si: Akit TV