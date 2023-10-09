TSFAD, Trabzonspor'un yerli bir teknik adamla başarıya ulaşmasını talep etti

Trabzonsporlu Futbol Adamları Derneği (TSFAD), Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı örnek göstererek, camianın içerisinden yetişen bir teknik adamın Nenad Bjelica ile ayrılık sonrası takımın başına geçmesini talep etti.

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica ile başarıya ulaşılamaması üzerine yolların ayrılması kararı verildi. Hırvat hoca ile bir yandan ayrılık görüşmeleri yapılırken, diğer yandan takımın eski hocası Abdullah Avcı geri dönmek için ayrılığın resmileşmesini bekliyor. Bordo-mavili takımdaki süreci yakından takip eden TSFAD Yönetim Kurulu, Trabzonspor'a çağrıda bulunarak başarıya ulaşılması için 'yerlinin yerlisi' bir hocanın tercih edilmesini önerdi.

TSFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Avcı ve Bjelica dönemindeki son 2 sezonda yapılan transferlerin kulübü maddi zarara uğrattığı belirtildi. 2 hoca dönemindeki saha sonuçlarının camiayı yaşattığı manevi zararın hatırlanması istenirken, takımın başına geçirilecek hocanın Trabzon dışında aranmaması gerektiği ifade edildi.

"8 ŞAMPİYONLUĞUN 7'Sİ TRABZONLU TEKNİK ADAMLARLA YAŞANDI"

Trabzonsporlu Futbol Adamları Derneği'nden yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kendi bünyesinde yetiştirdiği teknik adamlarla başarıya ulaştığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: " Trabzonspor'un geçmişine bakıldığında 8 şampiyonluğun 7'sini Trabzonlu teknik adamlarla yaşamıştır. Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'a baktığımızda kendi bünyesinden yetişen teknik adamları takımlarının başına getirmiştir. Beşiktaş Sergen'le şampiyonluk yaşamış, Galatasaray Okan Buruk'la şampiyonluk yaşamış, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'a güvenerek bugün yaşattıkları ortadadır. Tüm bu gerçeklerden yola çıktığımızda 1100 antrenörün var olduğu Trabzon'da, Trabzonspor takımının başına mutlaka yerlinin yerlisini getirmenin doğru olacağını belirtmek isteriz."