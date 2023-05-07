TRT yayını kesti! TFF Başkanı Büyükekşi Bakan Muş'un statta olduğunu söyleyince taraftar yuhaladı

Samsunspor'un 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamasında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, statta bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u anons edince tribünlerden ıslık ve yuhalama sesleri yükseldi. TRT, o esnada yayını kesti.

Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Samsunspor, 19 Mayıs Stadyumu'nda kutlama gerçekleştirdi.

BAKAN MUŞ, KUTLAMADA

Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle bu hafta 3 puan alan ve 75 puanla şampiyonluğunu garantileyen Samsunspor'un şampiyonluk kutlamasına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katıldı.

TRİBÜNLERDEN ISLIK YÜKSELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuşması sırasında Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un statta olduğunu söyleyince tribünlerden yuhalama ve ıslık sesleri yükseldi. TRT, tepkiler artınca yayını kesti.