TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
İtalya Süper Kupası'nın yayın hakları TRT Spor tarafından satın alındı. Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi isimlerin boy göstereceği turnuva, 2-6 Ocak tarihleri arasında Suudi Arabistan'da düzenlenecek. Yarı final ve final maçları TRT Spor üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. İki mücadelenin galipleri 6 Ocak Pazartesi günü kupa için sahaya çıkacak. Bu mücadele de TRT Spor'dan yayınlanacak.
İtalya Süper Kupası yayın hakları TRT Spor tarafından satın alındı. Yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak.
MAÇLAR TRT SPOR'DAN YAYINLANACAK
Dört takımın mücadele edeceği İtalya Süper Kupası yarı final ve final maçlarının yayın hakları TRT Spor tarafından satın alındı. 2-6 Ocak tarihleri arasında Suudi Arabistan'da oynanacak olan turnuvanın TRT Spor üzerinden şifresiz şekilde yayınlanacağı duyuruldu.
YARI FİNAL MAÇ PROGRAMI
2 Ocak 2025 Perşembe
- 22:00 Inter - Atalanta (TRT Spor)
3 Ocak 2025 Cuma
- 22:00 Juventus - Milan (TRT Spor)
FİNAL 6 OCAK'TA
İki mücadelenin de galipleri 6 Ocak Pazartesi günü kupa için sahaya çıkacak. Kingdom Arena'da oynanacak olan mücadele yine TRT Spor'dan yayınlanacak.