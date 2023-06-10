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TRT Spor Yayın Akışı - Bugünün Programları

TRT Spor Yayın Akışı - Bugünün Programları

Spor Haberleri

Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

02:00 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Yarı Finali

04:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

04:30 İspanya La Liga Özetler

05:00 Aktüel Futbol

06:00 Samsunspor Goller

06:30 Çaykur Rizespor Goller

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:50 Icardi Goller

10:00 Spor Bülteni

10:50 Spor Toto Süper Lig Goller

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Napoli Goller

14:00 Spor Stüdyosu

15:50 Muslera Kurtarışlar

16:00 Hedef Süper Lig

17:50 İspanya La Liga Goller

18:00 Spor Merkezi

19:55 Spor Takvimi

20:00 Spor Akşamı

21:00 Stadyum

23:00 İleri Üçlü

Kaynak: InterSinema.com / Spor

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