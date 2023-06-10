TRT Spor Yayın Akışı - Bugünün Programları
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Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
02:00 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Yarı Finali
04:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
04:30 İspanya La Liga Özetler
05:00 Aktüel Futbol
06:00 Samsunspor Goller
06:30 Çaykur Rizespor Goller
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:50 Icardi Goller
10:00 Spor Bülteni
10:50 Spor Toto Süper Lig Goller
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Napoli Goller
14:00 Spor Stüdyosu
15:50 Muslera Kurtarışlar
16:00 Hedef Süper Lig
17:50 İspanya La Liga Goller
18:00 Spor Merkezi
19:55 Spor Takvimi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Stadyum
23:00 İleri Üçlü