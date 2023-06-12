TRT Spor Yayın Akışı
Spor Haberleri
Bugünün Trt spor yayın akışı araştırılıyor. İşte günlük yayın akışı detayları...
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 İleri Üçlü
04:00 Spor Artı
05:00 Stadyum
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
09:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
14:00 Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi Serüveni
14:30 Inter'in Şampiyonlar Ligi Serüveni
15:00 Aktüel Futbol
17:00 Romanya - Türkiye
19:00 Spor Haftasonu
21:00 Avrupa Stüdyosu
22:00 Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi Serüveni
22:30 Spor Bülteni
23:30 Inter'in Şampiyonlar Ligi Serüveni