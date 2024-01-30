TRT Spor Kanal Koordinatörü Hakan Altürk ve Ekran Yüzleri 2023'e Damga Vuran Fotoğrafları İnceledi

TRT Spor Kanal Koordinatörü Hakan Altürk ile ekran yüzleri Ezgi Sütçü, Serkan Yetkin, Erbatur Ergenekon ve Evren Göz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Koordinatör Altürk'ün yanı sıra Sütçü, Yetkin, Ergenekon ve Göz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Hakan Altürk, oylamada "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Adı: Enkaz", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Abed Zagout'un "Çaresizlik", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Murtadha Al-Sudani'nin "Alın Teri", "Haber"de Mustafa Ünal Uysal'ın "Dağcılar görev başında" fotoğraflarını tercih etti. "Spor" kategorisinde ise Altürk, Tolga Ovalı'nın "Kutlama dalışı" isimli fotoğrafına oy verdi.

Ezgi Sütçü, "Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye Bakmadan", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Toz duman", "Çevre Yaşam" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Galata'da dolunay", "Haber" kategorisinde Yassine Gaidi'nin "Umut ve korku", "Spor" kategorisinde ise Tolga Ovalı'nın "Kutlama dalışı" fotoğrafını tercih etti.

Serkan Yetkin, "Deprem: Umut" kategorisinde oyunu Murat Şengül'ün çektiği "Hoş geldin" fotoğrafından yana kullandı. Yetkin "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın objektifine yansıyan "Bombalar altında" fotoğrafına oy verdi. "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin çektiği "İstanbul'da şimşekli gece" isimli fotoğrafını seçen Yetkin, "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım" fotoğrafına, "Spor" kategorisinde de Wojciech Grzedzinski'nin "Geriye kalanlar" fotoğrafına oy kullandı.

Erbatur Ergenekon, "Deprem: Umut" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Son sığınak", "Çevre Yaşam" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Galata'da dolunay", "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğaz'da bir dev" fotoğraflarını seçti. Ergenekon, "Spor" kategorisinde de Serhat Çağdaş'ın "Kazananlar kaybedenler" fotoğrafına oy verdi.

Evren Göz, "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "116 saat sonra kurtulan can", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Haykırış", "Çevre Yaşam" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Galata'da Dolunay", "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım" fotoğraflarını tercih etti. Göz, "Spor" kategorisinde ise Tolga Ovalı'nın "Kutlama dalışı" fotoğrafını seçti.