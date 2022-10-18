TRT Spor canlı yayında söylenenler kıyameti kopardı! Fenerbahçeliler ünlü yorumcuyu ekranda görmek istemiyor

Eski Galatasaraylı futbolcu Necati Ateş'in Fenerbahçe-Ankaragücü maçı hakkında yaptığı yorumlar sarı-lacivertli taraftarları sinirlendirdi. Ankaragücü'nün iptal edilen golünde çizginin düzgün çizilmediğine dair şüpheleri olduğunu belirten Ateş, İrfan Can'ın bir pozisyonu için de Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in kırmızı kart gördüğü bir maçı örnek gösterdi. Sarı-lacivertliler bu yorumlar sonrası Necati Ateş'i TRT ekranlarında görmek istemediklerini belirten paylaşımlarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 3-0 yendiği maçın ardından TRT Spor'da eski Galatasaraylı Necati Ateş yorumlarda bulundu. Ateş'in değerlendirmeleri sarı-lacivertli taraftarları ayağa kaldırdı.

"GALATASARAY'A KIRMIZ KART VERDİ"

İrfan Can'ın rakibine gelen dirseğine ilişkin konuşan Necati Ateş, "Halil Umut Meler aynı pozisyonda Galatasaray'a karşı 1,5 yıl önce kırmızı kart verdi. Bence o da kırmızı değildi, Fenerbahçe'ye karşı olan da değil. Sürekli kart gösterilmez zaten" dedi.

FENERBAHÇELİLER NECATİ ATEŞ'İ İSTEMİYOR

Necati Ateş'in Ankaragücü'nün iptal edilen golünde ofsayt çizgisinin çizilme şekline dair şüpheleri olduğunu belirtmesi de sarı-lacivertli taraftarları sinirlendirdi. Fenerbahçe taraftarları, Ateş'in Galatasaraylı kimliğiyle yorumlar yaptığını savunurken sosyal medyada sert eleştirilerde bulundu.