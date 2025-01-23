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TRT müjdeyi verdi! Galatasaray'ı ilgilendiren dev maç şifresiz yayınlanacak

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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta maçında İtalyan temsilcisi Lazio ile İspanyol kulübü Real Sociedad karşılaşması, TRT Spor üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. 23 Ocak Perşembe günü oynanacak olan mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta maçında İtalyan temsilcisi Lazio ile İspanyol kulübü Real Sociedad karşı karşıya gelecek. 23 Ocak Perşembe günü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Karşılaşmanın TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacağı öğrenildi. Temsilcimiz Galatasaray'ı da doğrudan etkileyen Lazio - Real Sociedad maçı TRT Spor üzerinden şifresiz yayınlanacak.

Yayın haklarını aldıktan sonra bir açıklama yapan TRT yetkilileri temsilcilerimizin maçlarının şifresiz diğer maçların şifreli olarak tabii platformundan yayınlanacağını duyurmuştu.

GALATASARAY İÇİN ÖNEMİ BÜYÜK MAÇ

6 haftada 16 puan toplayan Laizo Avrupa Ligi'nin ilk sırasında yer alırken 10 puanı bulunan Real Sociedad ise 10. sırada bulunuyor. İspanyol ekibi kazanması halinde Galatasaray ile puanlarını eşitleyecek.

TRT müjdeyi verdi! Galatasaray'ı ilgilendiren dev maç şifresiz yayınlanacak
Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

GS kazanacak, içeride ve dışarıda olan düşmanlar çatlayacaklar.

Yorum Beğen25
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