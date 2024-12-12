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TRT'den Amedspor'a müjde

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TRT Spor, 15 Aralık Pazar günü Çorum Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan Çorum FK - Amedspor maçını naklen ve şifresiz yayınlayacağını duyurdu.

1. Lig'in 16. hafta maçında Çorum FK ile Amedspor karşı karşıya gelecek. 15 Aralık Pazar günü Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak.

NAKLEN YAYINLANACAK

Trt Spor'un Çorum FK - Amedspor karşılaşmasını naklen ve şifresiz yayınlayacağı duyuruldu. Mücadele ayrıca beIN Sports Max 1, beIN CONNECT ve tabii'den de izlenebilecek.

Özellikle Amedsporlu taraftarlar takımının maçlarının TRT'de yayınlanması için bir süredir sosyal medyadan çağrıda bulunuyordu.

15 haftada 23 puan toplamayı başaran Çorum FK, 7. sırada yer alıyor. 21 puan toplayan Amedspor ise 13. sırada. Diyarbakır ekibi son 4 maçında 2 beraberlik 2 galibiyet alarak seri yakaladı.

TRT'den Amedspor'a müjde
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

bunda Bahçelinin DEMleniyor olmasının katkısı çok büyük.

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Haber YorumlarıCitoles Cipralex:

Ne yani zaten TFF 1. Lig maçları trtsporda yayınlamıyor muydu?Bu nasıl bir ayrımcılık nasıl bir çürümüşlük.Kürtler duyun gören ve unutmayın bunları.

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