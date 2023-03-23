Dostluk maçında ortalık karıştı! F.Bahçeliler ve Ruslar birbirine girdi

Kadıköy'de depremzedeler için düzenlenen Fenerbahçe-Zenit dostluk maçında iki takımın taraftarı birbirine girdi. Polis, Rus taraftarları stadyumdan çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'e 26. haftanın sonunda verilen milli arada Fenerbahçe, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere Rus ekibi Zenit ile dostluk maçı yaptı. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Dostluk maçında iki takım taraftarı arasında yaşanan olaylar karşılaşmaya gölge düşürdü.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Fenerbahçeli taraftarlar ve Rus taraftarlar arasında sert arbede çıktı. Polis güçleri, Rus taraftarları stadyumdan çıkardı. Rus taraftarlar stadyumdan çıkarılırken Fenerbahçeli taraftarların Zenit taraftarına tepkisi sürdü.

SES KISILDI

Yayıncı kuruluş, karşılaşma oynanırken pek çok kez sesi kısmak zorunda kaldı. Sarı-Lacivertli tribünlerden çirkin tezahüratlar yükseldi.