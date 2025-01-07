Trendyol Süper Lig Teknik Direktörü Thomas Reis, Yılın Kareleri 2024 Oylamasına Katıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un Alman teknik direktörü Thomas Reis, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2024" oylamasına katıldı.

Reis, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" başlıklı fotoğrafını tercih eden Reis, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış", "Günlük Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan" fotoğraflarını seçti.

Reis, "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Utanç" fotoğrafını oyladı.

Oylamaya ilk kez katıldığını belirten Reis, birbirinden etkileyici fotoğraflar arasından birini seçmek ve oy vermekte zorluk yaşadığını söyledi.