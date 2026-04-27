Berkan Kutlu fırtınası: Konyaspor 2-0 önde

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sağ kanatta topla buluşan Muçi'nin ortasında topla buluşan Onuachu'nun kafa vuruşu auta gitti.

11. dakikada sol kanatta topu alan Berkan Kutlu'nun ceza sahasına gönderdiği pasta topla buluşan Jevtovic'in bekletmeden vuruşunda kaleci Onana meşin yuvarlağı çeldi. Seken top Muleka'nın önünde kalırken, Muleka'nın şutunda kaleci Onana yine gole izin vermedi.

21. dakikada sol kanatta topla buluşan Enis Bardhi'nin pasında ceza sahasının sol çaprazında topu alan Berkan Kutlu'nun şutunu kaleci Onana çeldi.

32. dakikada hızlı kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Olaigbe'nin şutunda kaleci Onana topu uzaklaştırdı. Seken topa Berkan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

39. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Enis Bardhi pasını Berkan'a aktardı. Berkan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir

Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Enis Bardhi, Olaigbe, Muleka

Yedekler: Bahadır Güngördü, Yasir Subaşı, Diogo Gonçalves, Jinho Jo, Rayyan Baniya, Andzouana, Arif Boşluk, Eren Cemali Yağmur, İsmail Esat Buğa, Sander Svendsen

Teknik Direktör: İlhan Palut

Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Nwaiwu, Lovik, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Ernest Muçi, Nwakaeme, Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Bouchouari, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Umut Nayir, Salih Malkoçoğlu, Felipe Augusto

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Berkan Kutlu (dk. 32 ve 39) (Konyaspor)

Sarı kart: Adil Demirbağ (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
