Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Visca'nın sağ taraftan uzak direğe ortasında Savic, kafayla topu içeri çevirdi. Onuachu'nun sol ayağıyla kale alanı önünden vuruşunda meşin yuvarlak, kale önünde bulunan takım arkadaşı Folcarelli'nin eline çarptı.
75. dakikada Okay'ın pasında sağ tarafta topla buluşan Zubkov'un ceza sahası içine girdikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta top uzak direkten döndü. Pozisyonun devamında Augusto tek dokunuşla topu boş ağlara gönderdi. 0-1
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Bilal Gölen
Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck (Cem Üstündağ dk 67), Nicholas Opoku, Attila Szalai, Ben Ouanes, Cafu (Atakan Müjde dk. 73), Baldursson (Kubilay Kanatsızkuş dk. 87), Mamadou Fall, Hajradinovic, Ali Yavuz Kol (Yusuf Barasi dk. 73), Pape Gueye
Yedekler: Ali Emre Yanar, Frimpong, Oğuzhan Efe Yılmaz, Taylan Utku Aydın, Yasin Eratilla
Teknik Direktör: Shota Arveladze
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Wagner Pina, Stefan Savic, Arsenii Batagov, Mustafa Eskihellaç (Ozan Tufan 90+6), Edin Visca (Oleksandr Zubkov dk. 65), Tim Jabol Folcarelli, Okay Yokuşlu, Olaigbe (Batista Mendy dk. 87), Augusto (Muhammed Cham dk. 87), Onuachu (Danylo Sikan dk. 65)
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Rayyan Baniya, Serdar Saatçı, Salih Malkoçoğlu, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gol: Augusto (dk. 75) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Claudio Winck, Atakan Müjde (Kasımpaşa) Mustafa Eskihellaç, Danylo Sikan (Trabzonspor) - İSTANBUL