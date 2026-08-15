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Trabzonspor İlk Yarıda Önde: Saviolo'nun Golüyle 1-0

Trabzonspor İlk Yarıda Önde: Saviolo'nun Golüyle 1-0
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Trendyol Süper Lig ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İlk yarıda Trabzonspor, 42. dakikada Saviolo'nun golüyle 1-0 üstünlük sağladı. Karşılaşmanın ikinci yarısı devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Aral Şimşir'in pasında topla buluşan Saviolo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

3. dakikada sol kanattan Mustafa Eskihellaç'ın yaptığı ortada penaltı noktası gerisinde Nwaiwu'nun yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis'in hamlesiyle top kornere gitti.

20. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Benedyczak'ın yaptığı vuruşta kaleci Onana meşin yuvarlağı kurtardı.

42. dakikada sol taraftan Malinovskyi'nin yaptığı ortada arka direkte Saviolo'nun yaptığı vuruşta top yakın köşeden ağlara gitti. 0-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Gürcan Hasova, Çağlar Uyarcan, Gökhan Barcın

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Matei Ilie, Jakob Jessen, Elson Mendes, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate, Güven Yalçın, Benedyczak

Yedekler: Ali Yanar, Ali Yavuz Kol, Atakan Müjde, Hajradinovic, Thiemoko Diarra, Rafferty, Sinan Alkaş, Ahmet Taha Dağbaşı, Ayberk Karapo, Emirhan Boz

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Bouchouari, Malinovskyi, Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Onuachu

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Samet Akaydin, Mohamed Salah, Ozan Tufan, Umut Nayir, Cenk Özkacar, Mitongo, Cabral, Melih Kabasakal

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Saviolo (dk. 42) (Trabzonspor)

Sarı kart: Baldursson (Kasımpaşa)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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