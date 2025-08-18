Kasımpaşa - Trabzonspor: İlk yarı 0-0

Kasımpaşa - Trabzonspor: İlk yarı 0-0
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Trabzonspor'u ağırlıyor.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ali Yavuz'un sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Bilal Gölen

Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck, Nicholas Opoku, Attila Szalai, Ben Ouanes, Cafu, Baldursson, Mamadou Fall, Hajradinovic, Ali Yavuz Kol, Pape Gueye

Yedekler: Ali Emre Yanar, Atakan Müjde, Cem Üstündağ, Yusuf Barasi, Kubilay Kanatsızkuş, Frimpong, Oğuzhan Efe Yılmaz, Taylan Utku Aydın, Yasin Eratilla

Teknik Direktör: Shota Arveladze

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Wagner Pina, Stefan Savic, Arsenii Batagov, Mustafa Eskihellaç, Edin Visca, Tim Jabol Folcarelli, Okay Yokuşlu, Olaigbe, Augusto, Onuachu

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Batista Mendy, Muhammed Cham, Ozan Tufan, Danylo Sikan, Oleksandr Zubkov, Rayyan Baniya, Serdar Saatçı, Salih Malkoçoğlu, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Fatih Tekke - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
