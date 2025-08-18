Kasımpaşa - Trabzonspor: İlk yarı 0-0
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Trabzonspor'u ağırlıyor.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Trabzonspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ali Yavuz'un sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Bilal Gölen
Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck, Nicholas Opoku, Attila Szalai, Ben Ouanes, Cafu, Baldursson, Mamadou Fall, Hajradinovic, Ali Yavuz Kol, Pape Gueye
Yedekler: Ali Emre Yanar, Atakan Müjde, Cem Üstündağ, Yusuf Barasi, Kubilay Kanatsızkuş, Frimpong, Oğuzhan Efe Yılmaz, Taylan Utku Aydın, Yasin Eratilla
Teknik Direktör: Shota Arveladze
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Wagner Pina, Stefan Savic, Arsenii Batagov, Mustafa Eskihellaç, Edin Visca, Tim Jabol Folcarelli, Okay Yokuşlu, Olaigbe, Augusto, Onuachu
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Batista Mendy, Muhammed Cham, Ozan Tufan, Danylo Sikan, Oleksandr Zubkov, Rayyan Baniya, Serdar Saatçı, Salih Malkoçoğlu, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Fatih Tekke - İSTANBUL