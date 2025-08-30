Kasımpaşa - Gaziantep FK: İlk Yarı Sonucu 0-2

Kasımpaşa - Gaziantep FK: İlk Yarı Sonucu 0-2
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada sağ taraftan Maxim'in kullandığı kornerde ceza sahası içi sol çaprazda bulunan Melih Kabasakal'ın gelişine yaptığı vuruşta top savunmaya da çarparak ağlara gitti. 0-1

19. dakikada sol kanattan Ben Ouanes'in içeriye yerden yaptığı ortada Fall'ın ceza sahası içi sağ çaprazda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

30. dakikada kaleci Burak Bozan'ın savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Lungoyi, kaleci Gianniotis'i geçip meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ozan Ergün, Gökhan Barcın, Ogün Kamacı

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Nicolas Opoku, Szalai, Frimpong, Baldursson, Fall, Hajradinovic, Atakan Müjde, Ben Ouanes, Gueye

Yedekler: Ali Yanar, Cem Üstündağ, Cafu, Ali Yavuz Kol, Adnan Aktaş, Sadiku, Taylan Utku Aydın, Berkay Muratoğlu, Yasin Eratilla, Berk Yıldızlı

Teknik Direktör: Shota Arveladze

Gaziantep FK: Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Abena, Semih Güler, Sorescu, Ogün Özçiçek, Melih Kabasakal, Rodrigues, Kozlowski, Maxim, Lungoyi

Yedekler: Zafer Görgen, Perez, N'Diaye, Bacuna, Miraz Cihan, Boateng, Kulasin, Nazım Sangare, Taha Güneş, Kuzey Ege Bulgulu

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Melih Kabasakal (dk. 13), Lungoyi (dk. 30) (Gaziantep FK)

Sarı kart: Atakan Müjde (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail'den Yemen'e ağır darbe! Husilerin başbakanı ve çok sayıda bakan öldü

İsrail'den komşu ülkeye ağır darbe! Başbakan ve bakanlar öldü
Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu

Malazgirt'ten yaptığı uyarı, ABD'yi afallattı! Hemen sahip çıktılar
Shiftdelete'in Kurucusu Hakkı Alkan'dan skandal! Çalışanına saksı fırlatıp tehditler savurdu

Ünlü medya patronundan skandal! Çalışanına saksı fırlatıp tehdit etti
Yeni sezona damga vuracak ikili! Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu

Yeni sezona damga vuracak ikili! İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahil yüzmeye giden kişi, fok balığıyla karşılaştı! İşte o anlar

Sahile yüzmeye giden kişi, bu manzarayla karşılaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.