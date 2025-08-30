Kasımpaşa - Gaziantep FK: İlk Yarı Sonucu 0-2

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada sağ taraftan Maxim'in kullandığı kornerde ceza sahası içi sol çaprazda bulunan Melih Kabasakal'ın gelişine yaptığı vuruşta top savunmaya da çarparak ağlara gitti. 0-1

19. dakikada sol kanattan Ben Ouanes'in içeriye yerden yaptığı ortada Fall'ın ceza sahası içi sağ çaprazda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

30. dakikada kaleci Burak Bozan'ın savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Lungoyi, kaleci Gianniotis'i geçip meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ozan Ergün, Gökhan Barcın, Ogün Kamacı

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Nicolas Opoku, Szalai, Frimpong, Baldursson, Fall, Hajradinovic, Atakan Müjde, Ben Ouanes, Gueye

Yedekler: Ali Yanar, Cem Üstündağ, Cafu, Ali Yavuz Kol, Adnan Aktaş, Sadiku, Taylan Utku Aydın, Berkay Muratoğlu, Yasin Eratilla, Berk Yıldızlı

Teknik Direktör: Shota Arveladze

Gaziantep FK: Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Abena, Semih Güler, Sorescu, Ogün Özçiçek, Melih Kabasakal, Rodrigues, Kozlowski, Maxim, Lungoyi

Yedekler: Zafer Görgen, Perez, N'Diaye, Bacuna, Miraz Cihan, Boateng, Kulasin, Nazım Sangare, Taha Güneş, Kuzey Ege Bulgulu

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Melih Kabasakal (dk. 13), Lungoyi (dk. 30) (Gaziantep FK)

Sarı kart: Atakan Müjde (Kasımpaşa) - İSTANBUL