Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Laçi'nin pasında topla buluşan Mihaila'nın ceza sahası içi sol çaprazından uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.
25. dakikada Hojer'in uzak mesafeden vuruşunda kaleci Gianniotis topu çeldi. Pozisyonun devamında Halil Dervişoğlu, kale önünde bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mustafa Savranlar, Mert Bulut
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong, Baldursson, İrfan Can Kahveci, Allevinah, Diabate, Benedyczak, Cenk Tosun
Yedekler: Ali Yanar, Eyüp Aydın, Burak Gültekin, Yusuf Barası, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş, Opoku, Taylan Utku Aydın, Gueye, Erdem Çetinkaya
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Mebude, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Halil Dervişoğlu
Yedekler: Erdem Canpolat, Mocsi, Papanikolaou, Sowe, Buljubasic, Pierrot, Taha Şahin, Augusto, Emir Ortakaya, Zeqiri
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Halil Dervişoğlu (dk. 25) (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL