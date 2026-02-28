Haberler

Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Laçi'nin pasında topla buluşan Mihaila'nın ceza sahası içi sol çaprazından uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

25. dakikada Hojer'in uzak mesafeden vuruşunda kaleci Gianniotis topu çeldi. Pozisyonun devamında Halil Dervişoğlu, kale önünde bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mustafa Savranlar, Mert Bulut

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong, Baldursson, İrfan Can Kahveci, Allevinah, Diabate, Benedyczak, Cenk Tosun

Yedekler: Ali Yanar, Eyüp Aydın, Burak Gültekin, Yusuf Barası, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş, Opoku, Taylan Utku Aydın, Gueye, Erdem Çetinkaya

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Mebude, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Erdem Canpolat, Mocsi, Papanikolaou, Sowe, Buljubasic, Pierrot, Taha Şahin, Augusto, Emir Ortakaya, Zeqiri

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Halil Dervişoğlu (dk. 25) (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL

