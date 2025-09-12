Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Galatasaray Beşiktaş maçı 4 Ekim Cumartesi, 11. haftadaki Beşiktaş Fenerbahçe mücadelesi 2 Kasım Pazar ve...
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş maçı 4 Ekim Cumartesi, 11. haftadaki Beşiktaş - Fenerbahçe mücadelesi 2 Kasım Pazar ve 14. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi de 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor