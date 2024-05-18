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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında VAR Helder Malheiro oldu

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Portekizli Helder Malheiro oldu.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Portekizli Helder Malheiro oldu.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor, saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Burak Şeker olacak.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Helder Malheiro oturacak. AVAR'da da Abdullah Buğra Taşkınsoy, Serkan Olguncan ve Mustafa İlker Coşkun görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Trabzonspor Başakşehir Portekiz Spor Güncel Haberler

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