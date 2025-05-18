Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor