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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Pendikspor, Sivasspor'a deplasmanda rakip olacak

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor ile Pendikspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sivasspor son 4 maçtır kaybetmiyor, Pendikspor ise son 2 maçını kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Pendikspor, yarın oynanacak müsabakada tarihinde ilk kez Sivasspor'a deplasmanda rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor ile Pendikspor, yarın saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Geride kalan haftalarda Sivasspor 8 galibiyet, 10 beraberlik, 8 mağlubiyetle topladığı 34 puanla 8. sırada bulunuyor. Pendik ekibi ise 6 galibiyet, 8 beraberlik, 12 mağlubiyet alarak 26 puan topladı ve 18. sırada yer alıyor.

2. randevu

Sivasspor ile Pendikspor, daha önce Süper Lig'de yalnızca bu sezonun ilk yarısında Pendik'te oynanan karşılaşmada rakip oldu. Müsabakadan Sivas temsilcisi 3-2 galip ayrıldı. Söz konusu mücadele aynı zamanda iki ekip arasında bugüne kadar oynanan ilk resmi maç olarak kayıtlara geçti.

Pendikspor 2 maçtır kayıp

Sezonun ikinci yarısında kadrosuna kattığı yeni isimlerle çıkış yakalayan Pendikspor, son 2 karşılaşmasında puan alamadı. Kırmızı-beyazlılar üst üste oynadığı 2 maçta önce Fatih Karagümrük'e ardından Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. İstanbul ekibi, Sivas deplasmanından alacağı sonuçla yeni bir seriye başlamak istiyor.

Sivasspor 4 maçtır kaybetmiyor

Sivasspor, ligde çıktığı son 4 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Yiğidolar, söz konusu mücadelelerde Beşiktaş ve Çaykur Rizespor karşısında kazandı, MKE Ankaragücü ve Hatayspor karşısında ise berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde yakaladığı en uzun yenilmezlik serisini Pendikspor karşısında da sürdürmek istiyor.

Yiğidolar, evinde oynadığı son 7 maçta kaybetmedi

Sahasında seri yakalayan Sivasspor, ligde iç sahada oynadığı son 7 maçta mağlup olmadı. Kırmızı-beyazlılar söz konusu süreçte Adana Demirspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Gaziantep FK ile berabere kaldı. Yiğidolar İstanbulspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'u ise mağlup etti.

Burak Pakkan düdük çalacak

Sivasspor ile Pendikspor arasında oynanacak mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Pakkan'ın yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ile Ogün Kamacı yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Ozan Ergün olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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