Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında hakemler açıklandı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak. Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak diğer maçlarda da hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak derbide hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın, 9 Aralık Cumartesi, 10 Aralık Pazar ve 11 Aralık Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak müsabakalar ve görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Galatasaray - Adana Demirspor: Abdülkadir Bitigen

9 Aralık Cumartesi

13.30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay

16.00 Samsunspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

10 Aralık Pazar

13.30 İstanbulspor - Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

16.00 RAMS Başakşehir - Hatayspor: Burak Şeker

16.00 Kayserispor - Pendikspor: Turgut Doman

19.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Arda Kardeşler

11 Aralık Pazartesi

20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

20.00 Konyaspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu - İSTANBUL