Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında hakemler açıklandı
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak. Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak diğer maçlarda da hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak derbide hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.
Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın, 9 Aralık Cumartesi, 10 Aralık Pazar ve 11 Aralık Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak müsabakalar ve görev alacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Galatasaray - Adana Demirspor: Abdülkadir Bitigen
9 Aralık Cumartesi
13.30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay
16.00 Samsunspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
10 Aralık Pazar
13.30 İstanbulspor - Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
16.00 RAMS Başakşehir - Hatayspor: Burak Şeker
16.00 Kayserispor - Pendikspor: Turgut Doman
19.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Arda Kardeşler
11 Aralık Pazartesi
20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
20.00 Konyaspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu - İSTANBUL