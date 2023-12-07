Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş - Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

YARDIMCILAR SESİGÜZEL VE KÖMÜRCÜOĞLU

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev yapacak.

İŞTE HAFTANIN MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER

8 Aralık Cuma

20.00 Galatasaray - Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen

9 Aralık Cumartesi

13.30 Antalyaspor - Karagümrük: Çağdaş Altay

16.00 Samsunspor - Kasımpaşa: Zorbay Kü.ük

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

10 Aralık Pazar

13.30 İstanbulspor - Alanyaspor: Cihan Aydın

16.00 Başakşehir- Hatayspor: Burak Şeker

16.00 Kayserispor - Pendikspor: Turgut Doman

19.00 Gaziantep - Trabzonspor: Arda Kardeşler

11 Aralık Pazartesi

20.00 Ankaragücü - Rizespor: Halil Umut Meler

20.00 Konyaspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu