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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş - Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

YARDIMCILAR SESİGÜZEL VE KÖMÜRCÜOĞLU

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev yapacak.

İŞTE HAFTANIN MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER

8 Aralık Cuma

  • 20.00 Galatasaray - Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen

9 Aralık Cumartesi

  • 13.30 Antalyaspor - Karagümrük: Çağdaş Altay
  • 16.00 Samsunspor - Kasımpaşa: Zorbay Kü.ük
  • 19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

10 Aralık Pazar

  • 13.30 İstanbulspor - Alanyaspor: Cihan Aydın
  • 16.00 Başakşehir- Hatayspor: Burak Şeker
  • 16.00 Kayserispor - Pendikspor: Turgut Doman
  • 19.00 Gaziantep - Trabzonspor: Arda Kardeşler

11 Aralık Pazartesi

  • 20.00 Ankaragücü - Rizespor: Halil Umut Meler
  • 20.00 Konyaspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Atilla Karaoğlan Beşiktaş Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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