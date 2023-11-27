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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Sivasspor-Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Serkan Tokat oldu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Sivasspor- Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Serkan Tokat oldu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor, Trabzonspor'u konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Mustafa Sönmez yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. Tokat'a AVAR'da Emre Malok ve İlker Takpak eşlik edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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