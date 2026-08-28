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Gençlerbirliği ile Erzurumspor ilk yarıda golsüz berabere

Gençlerbirliği ile Erzurumspor ilk yarıda golsüz berabere
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Karşılaşmada 9. dakikada Gençlerbirliği'nin direkten dönen topu, 11. dakikada Koita'nın kaçan vuruşu ve 22. dakikada Orhan Ovacıklı'nın şutunu kaleci İrfan Can'ın çelmesi öne çıkan anlar oldu. İkinci yarı için tüm heyecan sürüyor.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği, Erzurumspor FK'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle noktalandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Traore'nin sağ kanattan ortasında savunmanın dokunduğu top direkten döndü.

11. dakikada Tongya'nın penaltı noktasına doğru ortasında Koita'nın vuruşunda top yandan auta gitti.

22. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Orhan Ovacıklı'nın şutunda kaleci İrfan Can topu son anda kornere çeldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Suat Güz

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pedro Pereira, Dimitrious Goutas, Zan Zuzek, Abdurrahim Dursun, Oğulcan Ülgün, Ousmane Diabate, Tiago Gouveia, Adama Traore, Franco Tongya, Sekou Koita

Yedekler: Gökhan Akkan, Thalisson Kelven, Yiğit Hamza Aydar, Ensar Kemaloğlu, Erk Arda Aslan, Prince Martor, Salih Uçan, Zafer Göktuğ Erdem, Fıratcan Üzüm, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Nihad Mujakic, Guram Giorbelidze, Mustafa Fettahoğlu, Elisha Owusu, Brandon Baiye, Martin Rodriguez, Eren Tozlu

Yedekler: Matija Orbanic, Festy Ebosele, Yakup Kırtay, Murat Cem Akpınar, Sefa Akgün, Gyrano Kerk, Ibrahim Diabate, Miguel Cardoso, Cengizhan Bayrak, Nariman Akhundzada

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Sarı kart: Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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