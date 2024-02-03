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Mondihome Kayserispor, Gaziantep FK'yı 1-0 önde tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mondihome Kayserispor, Gaziantep FK karşısında karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. Mehmet Eray Özbek'in golüyle öne geçen Kayserispor, ilk yarıyı üstün tamamladı.

Stat: Kalyon

Hakemler: Murat Erdoğan, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Mustafa Eskihellaç, Ertuğrul Ersoy, Sorescu, M'Bakata, Maxim, Markovic, Nkoulou, Dragus

Mondihome Kayserispor : Bilal Bayazıt, Kolovetsios, Cardoso, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Mehmet Eray Özbek, Carole, Ramazan Civelek, Hasan Ali Kaldırım, Arif Kocaman, Morte

Gol: Dk. 11 Mehmet Eray Özbek (Mondihome Kayserispor )

Sarı Kartlar: Dk.24 Cardoso (Mondihome Kayserispor )

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mondihome Kayserispor, Gaziantep FK karşısında karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

11. dakikada konuk ekip golü buldu. Mondihome Kayserispor'un atağında Cardoso'nun ceza sahasına ortasında top savunmadan döndü. Topu takip eden Kartal Kayra Yılmaz'ın vuruşunda topla buluşan Mehmet Eray Özbek'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

20. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor'un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Morte'nin vuruşunda top kaleci Nita'da kaldı.

35. dakikada Gaziantep FK'nın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

43. dakikada Kayserispor'un atağında Mehmet Eray Özbek'in ara pasında topla buluşan Cardoso'nun sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Mondihome Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

Mustafa Emre Eyisoy Ertuğrul Ersoy Kayserispor Maxim Süper Lig Futbol Spor Haberler

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