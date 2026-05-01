Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada kaptığı topla rakip ceza yayına kadar ilerleyen Camara'nın sert şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.
7. dakikada Asllani'nin sol kanattan kullandığı köşe atışında altıpas gerisinde Djalo'nun kafa vuruşunda top sol köşeden ağlarla buluştu. 0-1
15. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Camara'nın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
21. dakikada Cengiz'in ara pasıyla savunma arkasında sarkan Jota Silva'nın Zafer'in müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.
22. dakikada penaltı atışını kullanan Kristjan Asllani, kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 0-2
27. dakikada Rodrigues'in ceza sahası soluna attığı topla buluşan Kozlowski'nin yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.
34. dakikada savunma arkasına atılan uzun topla buluşan Jota Silva'nın şutunda kaleci Zafer meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.
40. dakikada Maxim'in araya girerek rakipten kaptıktan sonra verdiği tek pasla buluşan Bayo'nun kaleciyle karşı karşıya vuruşunda top yandan az farkla dışarı çıktı.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Murat Tuğberk Curbay, Mustafa Savranlar
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Myenty Abena, Nihad Mujakic, Kevin Rodrigues, Victor Gidado, Kacper Kozlowski, Drissa Camara, Maxim, Deian Sorescu, Mohamed Bayo
Yedekler: Cemilhan Aslan, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Melih Kabasakal, Christopher Lungoyi, Karamba Gassama, Tayyip Talha Sanuç, Ali Osman Kalın, Ogün Özçiçek, Denis Draguş
Teknik Direktör: Mirel Radoi
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, Yasin Özcan, Salih Uçan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Cengiz Ünder, Jota Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu
Yedekler: Devis Vasquez, Wilfred Ndidi, Hyeon-Gyu Oh, Orkun Kökçü, Emmanuel Agbadou, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Emirhan Topçu, Amir Murillo
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Tiago Djalo (dk. 7) Asllani (dk. 22 pen.) (Beşiktaş)
Sarı kart: Camara (Gaziantep FK) - GAZİANTEP