Galatasaray-Göztepe: İlk yarı 1-1

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada sol kanattan Jakobs'un ortasında savunmanın kafayla uzaklaştırdığı top, ceza sahası dışı sağ çaprazda Sara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla uzak köşeden auta gitti.

16. dakikada sol taraftan Janderson'un uzun kullandığı taç atışında, Malcom Bokele'nin altıpas üzerinden kafa vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz meşin yuvarlağı kornere çeldi.

16. dakikada sağ taraftan Efkan Bekiroğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda Andre Henrique'nin ön direkte yaptığı kafa vuruşu sonrası arka direğe açılan top, Miroshi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmada Lemina'ya da çarpan meşin yuvarlak yakın köşeden filelere gitti. 0-1

32. dakikada sağ kanattan Sallai'nin yaptığı ortada, ceza sahası içinde Lemina'dan önce savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı gerisindeki Sara'da kaldı. Sara'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

33. dakikada ceza sahası dışından Sallai'nin kullandığı serbest vuruşta, Richard Akonnor'un ters kafa vuruşu sonrası Davinson Sanchez'e çarpan top kaleci Gugeshashvili'nin solundan ağlarla buluştu: 1-1

45. dakikada Sallai'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Osimhen'in yaptığı vuruşta kaleci Gugeshaskvili, meşin yuvarlağı kurtardı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

Galatasaray: Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Merio Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Uğurcan Çakır, Leroy Sane, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Wilfried Singo, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Göztepe: Luka Gugeshaskvili, Taha Altıkardeş, Malcom Bokele, Ege Yıldırım, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Novatus Miroshi, Richard Akonnor, Efkan Bekiroğlu, Andre Henrique, Janderson

Yedekler: Arda Özçimen, Şamil Öztürk, Alex Matos, Juan, Bekir Böke, Ogün Bayrak, Sinclair Armstrong

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Davinson Sanchez (dk. 33) (Galatasaray), Miroshi (dk. 16) (Göztepe)

Sarı kart: Andre Henrique (Göztepe)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı