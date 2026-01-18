Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 2 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. İlk yarıda Alanyaspor, Fenerbahçe'yi 2-1 geçerek öne geçti. Hadergjonaj ve Makouta'nın golleri ile ev sahibi takım öne geçerken, Fenerbahçe'nin tek golü Talisca'dan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Hwang'ın ara pasında topu taşıyan Hadergjonaj'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği sert şut üst köşeden ağlarla buluştu. 1-0
9. dakikada Musaba'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına açtığı ortada top savunmaya çarparak yön değiştirdi. Pozisyonun devamında topu takip eden Talisca, kale önünde yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
23. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Kerem'in ceza sahası içine açtığı ortada iyi yükselen İsmail'in kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.
27. dakikada sağdan köşe vuruşu kullanan Hadergjonaj'ın kale önüne yaptığı ortaya iyi yükselen Makouta'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
45+1. dakikada sağ taraftan Efecan Karaca'nın açtığı ortaya arka direkte vuran Duarte'nin şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Mehmet Türkmen, Anıl Usta, Bersan Duran
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Duarte, Efecan Karaca, Hwang, Ogundu
Yedekler: Victor, Batuhan Yavuz, Mouine, Güven Yalçın, Meschack, Baran Moğultay, Fatih Aksoy, İbrahim Kaya
Teknik Direktör: Joao Pereira
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca
Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Fred, Duran, Alvarez, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Nene, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Goller: Hadergjonaj (dk.3), Makouta (dk. 27) (Alanyaspor), Talisca (dk. 9) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Efecan Karaca, Makouta (Alanyaspor) - ANTALYA