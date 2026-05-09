Haberler

Eyüpspor, Rizespor'u 4-0 Farklı Geçti

Eyüpspor, Rizespor'u 4-0 Farklı Geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Calegari (Manga dk. 87), Bedirhan Özyurt, Claro, Umut Meraş, Taşkın İlter (Yao dk. 63), Radu (Talha Ülvan dk. 72), Legowski (Emre Akbaba dk. 87), Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş (Pintor dk. 72), Umut Bozok

Teknik Direktör: Atila Gerin

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi (Augusto dk. 46), Samet Akaydin, Hojer (Emrecan Bulut dk. 70), Olawoyin (Sagnan dk. 46), Taylan Antalyalı, Mebude, Laçi, Mihaila (Halil Dervişoğlu dk. 46), Ali Sowe (Pierrot dk. 73)

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Umut Bozok (dk. 18 pen.), Metehan Altunbaş (dk. 29), Calegari (dk. 45), Emre Akbaba (dk. 88) (Eyüpspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek

Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması! Türkiye'ye getiriliyorlar
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu
Fenerbahçe sezonu ikinci sırada bitirdi

Yine hüsran! 3-0'lık zafer yetmedi
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
Derbide neler oluyor? Beşiktaş taraftarı çıldırdı

Derbide neler oluyor? Beşiktaş taraftarı çıldırdı

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu
Evlenip boşanan kadın, erkeklere sitem etti: Herkese açık bir kapı değiliz

Türk erkeklerine tepki gösterdi: Herkese açık bir kapı değiliz
Cep telefonu ve tabletlere dev zam geliyor

Cep telefonu alacaklar dikkat! Dev zam geliyor