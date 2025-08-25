Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 2 Corendon Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada ceza sahası sol çaprazda topu kontrol eden Sporar'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmada Claro'dan döndü. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler, elle temas olduğunu işaret ederek Eyüpspor lehine serbest vuruş kararı verdi. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Kardeşler, Claro'nun topa elle teması olduğunu belirledi ve penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada kazılan penaltı atışında topun başına geçen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı kaleci Marcos Felipe'nin solundan ağlara gönderdi. 1-1

68. dakikada Alanyaspor'un çıkarken kaptırdığı topta araya giren Ampem pasını Mame Thiam'a çıkardı. Thiam, bekletmeden Calegari'ya pasını verdi ve bu oyuncu topukla tekrar Ampem'e bıraktı. Ceza sahası içi sağ çaprazdan Ampem, uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

84. dakikada Kerem Demirbay'ın pasında topla buluşan Draguş, topla birlikte ceza sahasına girip sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

84. dakikada Nuno Lima'nın savunmanın arkasına attığı uzun pasta Sporar, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanı dışına gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Eyüpspor: Marcos Felipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Calegari, Kerem Demirbay (Taşkın İlter dk. 88), Yalçın Kayan (Melih Kabasakal dk. 59), Serdar Gürler (Ampem dk. 59), Seşlar (Emre Akbaba dk. 73), Draguş (Umut Bozok dk. 89), Mame Thaim

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Emir Ortakaya, Talha Ülvan, Mete Kaan Demir, Hamza Yiğit Akman

Teknik Direktör: Selçuk Şahin

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Aliti (Viana dk. 67), Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta (İzzet Çelik dk. 83), Maestro, Yusuf Özdemir (Ogundu dk. 82), Güven Yalçın (İbrahim Kaya dk. 68), Jo Hwang (Janvier dk. 82), Sporar

Yedekler: Paulo Victor, Bedirhan Özyurt, Efecan Karaca, Enes Keskin, Fatih Aksoy

Teknik Direktör: Joao Pereira

Goller: Seşlar (dk. 1), Ampem (dk. 68) (Eyüpspor), Hadergjonaj (dk. 67 pen.) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Calegari, Ampem, Selçuk Şahin, Umut Bozok (Eyüpspor), Nuno Lima, Fidan Aliti, Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor) - İSTANBUL